A2A, indagati alcuni manager per fusione con AEB. Non coinvolti i vertici

A2A

(Teleborsa) - La multi-utility italianaha comunicato che - nell'ambito delle indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza aventi ad oggetto- il Pubblico Ministero, "volendo svolgere accertamenti tecnici non ripetibili su supporti informatici già oggetto di sequestro, ha notificato alcune informazioni di garanzia"."Dall'avviso - spiega A2A in una nota - si è appreso che. I provvedimenti non riguardano né l’attuale vertice della società quotata, né A2A, né società del Gruppo A2A".