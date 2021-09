Assegno unico, richiesta arretrati in scadenza il 30 settembre

(Teleborsa) - Conto alla rovescia per la richiesta degli, quella misura che anticipa l'arrivo dell'. L'assegno temporaneo è un beneficio erogato alle famiglie con figli da luglio 2021 a dicembre 2021, ma i, verranno irrimediabilmente perduti se non si presenteràPer chi farà domanda oltre quella data, la prestazione sarà pagata dal mese di presentazione e non comprenderà l'assegno-ponte da luglio a settembre.L'assegno temporaneo viene riconosciuto a tutti ii, in quanto lavoratori dipendenti, e quindi a tutti i nuclei di disoccupati, inattivi o autonomi, almeno un milione e mezzo di famiglie. E' una prestazione compatibile anche con ile con altre misure assistenziali. Per i titolati di RdC non sarà necessario fare domanda, in quanto l'importo dell'assegno verrà corrisposto automaticamente dall'Inps sull'apposita carta di pagamento.Lapuò essere presentata, tramite ilintegrato o anche attraverso i, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.