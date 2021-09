Friulchem, in 1° semestre ricavi in crescita trainati da divisione veterinaria

Friulchem

(Teleborsa) - Il CdA di- società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione per conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici e integratori alimentari - ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Ilè stato di 9,6 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto al 30 giugno 2020, mentre isono cresciuti del 26% principalmente per la crescita delle vendite della divisione veterinaria (i dati della divisione umana sono stati in linea con il primo semestre 2020).L'è stato di 0,5 milioni di euro (0,03 milioni nello stesso periodo del 2020), ilin perdita di 0,05 milioni di euro (in miglioramento rispetto ad una perdita di 0,4 milioni al 30 giugno 2020) e laal 30 giugno 2021 è negativa per 1,9 milioni di euro."Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti dalla Società nel primo semestre 2021 anche in considerazione dell’incertezza tuttora esistente sui mercati", ha commentato l'. "Puntiamo ad ampliare la nostra posizione sul mercato veterinario negli ambiti pharma, integratori e additivi, aumentando l'offerta e la gamma di servizi, e a proseguire con il nostro modello di business, di ricerca e sviluppo, forti della ripresa del mercato di riferimento", ha aggiunto.