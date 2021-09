In ribasso le Borse europee, atteso intervento Powell

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Tenaris

Unicredit

Saipem

DiaSorin

Amplifon

Snam

Terna

La Doria

Saras

Autogrill

doValue

Reply

De' Longhi

Biesse

IREN

(Teleborsa) -, Milano inclusa, frenati dal peggioramento dell'indice IFO che misura la fiducia delle imprese in Germania. Segnali deboli arrivano anche dai future statunitensi in attesa dell'e di altri due membri del Fomc. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla crisi del colosso Evergrande Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,173. L'continua gli scambi a 1.756,2 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,80%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 73,31 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +101 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,72%, senza slancio, che negozia con un -0,18%, e soffre, che evidenzia una perdita dello 0,91%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 28.579 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,46%) all'indomani del piano di ricambio generazionale che interesserà 1.700 addetti. Bene inoltre(+1,12%),(+1,07%) e(+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,47%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,12%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,87%.di Milano,(+7,36%),(+3,32%),(+3,13%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,07%.In caduta libera, che affonda del 2,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,39 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,38%.