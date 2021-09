Infrastrutture, Franco: Investimenti in grado di sbloccare potenzialità e favorire crescita

(Teleborsa) - "Durante questo anno intenso, la Presidenza italiana ha promosso l'Agenda del G20 tenendo in considerazione due aspetti: l'esigenza di collaborare sui tre pilastri che ha indicato come priorità - persone, pianeta e prosperità - e quella di coinvolgere i privati su politiche di lungo termine e investimenti sostenibili". Lo ha ricordato ilintervenendo alla Conferenza promossa dal D20 Long-Term Investors Club.Il titolare dell'Economia ha ricordato che lehanno un, ma "devono incorporareed essere più resilienti"."Non solo gli investimenti in infrastrutture possono alimentare la ripresa ed una crescita sostenibile - ah sottolineato - ma è necessario che i policymaker procedano ora ed assumano un ruolo di indirizzo" perFranco ha ricordato infatti chein infrastrutture, in quanto "la natura di lungo termine degli investimenti espone a rischi, inclusi quelli sociali e quelli legati a fattori ambientali". Idevono quindi"Proseguire il dialogo con tutti gli stakeholder ed in particolare con gli investitori di lungo termine - ha concluso - è la chiave per l'implemetazione dell'agenda infrastrutture del G20".