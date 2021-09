Lotta ai tumori, Mucci (Bioscience Institute): "Investire in genomica per attivare Cancer Driver Interception è vera svolta"

(Teleborsa) - "Il nostro istituto ha messo a punto unche supera quelli tradizionali perché intercetta, analizza e tratta le condizioni fisiologiche drivers dello sviluppo dei tumori solidi anziché tentare di diagnosticare precocemente la malattia. E’ evidente a tutti la straordinarietà di questo processo grazie al quale è possibile prevenire la malattia nel vero senso della parola, superando il vecchio concetto di prevenzione legato esclusivamente alla diagnosi precoce di una malattia che spesso non è curabile". Lo afferma, Ceo di Bioscience Institute a margine della cerimonia di consegna del Premio Leonardo Start up allo spin off accademico Bioscience Genomics, partecipato da Bioscience Institute spa e dall’Università Tor Vergata di Roma."Siamo onorati di aver ricevuto questo prestigioso Premio che attesta Bioscience Genomics tra le eccellenze italiane assolute", ha aggiunto"La condizione driver dello sviluppo di un tumore può durare daied è caratterizzata dal progressivo accumulo di lesioni subite dale non riparate dall’organismo. L’accumulo di queste mutazioni, se progressivo, è indicatore della condizione driver dello sviluppo del tumore solido. Bioscience Genomics analizza anche le condizioni che favoriscono il progressivo accumulo di queste mutazioni e aumentano laallo sviluppo dei tumori:Questo test, e il relativo algoritmo, sono stati validati con uno studio scientifico pubblicato dalla rivista Cell Death & Disease.Questo innovativo modello di prevenzione oncologica ha come obiettivo l’identificazione ed il trattamento delle condizioni drivers della malattia al fine di ritardare od evitare lo sviluppo della stessa."Ci troviamo di fronte ache necessita di adeguate risorse finanziarie. Per questo abbiamo scelto di misurarci con i mercati internazionali – conclude il founder del Bioscience Institute – puntando con sempre maggiore determinazione nella nostra missione:La premiazione si è tenuta a Roma presso palazzo Barberini nell’ambito della Giornata Qualità Italia Premi Leonardo alla presenza del Presidente della Repubblica,, della Presidente del Comitato Leonardodel Presidente dell’Agenzia ICE,del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria,