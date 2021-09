Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.766 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.451 punti. Sulla parità il(-0,12%); come pure, senza direzione l'(+0,05%). La Borsa americana tira quindi il fiato dopo due giorni di rally.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,11%),(+0,65%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,42%.Al top tra i(+2,09%),(+1,20%),(+1,18%) e(+1,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+5,01%),(+2,80%),(+2,06%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,51%.Affonda, con un ribasso del 2,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,70%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 6,4%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 113,8 punti).