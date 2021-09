Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Generali Assicurazioni

Saipem

Pirelli

DiaSorin

Terna

Snam

Amplifon

La Doria

Autogrill

doValue

Saras

IREN

Esprinet

El.En

Reply

(Teleborsa) -. L'ultima seduta della settimana è stata caratterizzata da realizzi dopo i recenti rialzi. In mattinata erano arrivati segnali contrastanti dal fronte macroeconomico, con l'sul morale delle imprese tedesche in calo a settembre per il terzo mese consecutivo. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Lieve aumento dell', che sale a 1.751 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 73,66 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +101 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,78%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,72%, piccola perdita per, che scambia con un -0,38%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,95%.Prevale la cautela in chiusura a Piazza Affari, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,43%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 28.554 punti.In rosso il(-0,72%); come pure, in discesa il(-1,14%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,85 miliardi di euro, in calo del 25,71%, rispetto ai 2,49 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,47 miliardi.di Milano, troviamo(+2,49%),(+1,13%),(+0,97%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,62%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,11%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,47%.di Milano,(+10,08%),(+4,21%),(+2,72%) e(+2,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,30%.In caduta libera, che affonda del 3,07%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,96 punti percentuali.