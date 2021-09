Sospensione licenziamenti Whirlpool, Patuanelli: può essere svolta

(Teleborsa) - "Non vedo ritardo, vedo la necessità di fare costantemente il punto della situazione per evitare che ci siano ritardi". Lo ha detto il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,i a margine di un appuntamento elettorale a Napoli, incalzato sul tema dei ritardi sulla tabella di marcia del"Le 51 azioni previste entro il 2021 non coinvolgono il ministero per le Politiche agricole, abbiamo una programmazione che parte nel 2022 quindi non avevamo obiettivi da raggiungere. - evidenzia il ministro - Le azioni sono divise in due macro aree gli investimenti e le riforme:"E' vero che ne abbiamo raggiunti 13 al momento, ma è anche vero che tutti gli altri sono già in cantiere, soprattutto la parte riforme per tutti i provvedimenticonclude Patuanelli.Patuanelli è anche tornato sulla vicendadi via Argine, dopo che ieri è stata decisa sospensione della procedura di licenziamento fino al 15 ottobre. "Penso che quella di ieri possa essere una svolta. Con la sottosegretaria Todde nel Governo Conte 2 avevamo seguito con attenzione la vertenza, lavorando benissimo, c'è una soluzione interessante che si prospetta per il futuro di questo stabilimento e di questi lavoratori e credo sia la strada giusta". Il Ministro si era occupato in prima persona della vertenza, durante il governo Conte II, quando ricopriva il ruolo di