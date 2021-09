Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

finanziario

sanitario

Salesforce.Com

Visa

American Express

JP Morgan

Nike

DOW

Amgen

Tripadvisor

Costco Wholesale

Tesla Motors

American Airlines

Moderna

Mattel

Baidu

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.455 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,09%); leggermente positivo l'(+0,2%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,84%),(+0,69%) e(+0,55%). Il settore, con il suo -0,42%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,77%),(+1,44%),(+1,30%) e(+1,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra i(+3,56%),(+3,31%),(+2,75%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,38%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,45%.In caduta libera, che affonda del 2,17%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 19,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 113,8 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,48 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (preced. 6,3%).