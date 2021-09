Abruzzo Economy Summit, l'Ad di RFI Vera Fiorani parla delle opere prioritarie nel PNRR

(Teleborsa) - L'impiego delle risorse del PNRR per laavrà come, che collegano il versante tirrenico e quello adriatico, attraversando la rete AV che corre lungo la dorsale Torino-Milano-Salerno. E' quanto si legge su FS News, portale di informazione del Gruppo FS Italiane, secondo cui Rete Ferroviaria Italianaper le opere ferroviarie.“È fondamentale creare le condizioni di veloce ed efficace accesso alla rete ferroviaria ad Alta Velocità per ottimizzarne i benefici in tutte le Regioni e i territori", ha commentato, Amministratrice Delegata di Rete Ferroviaria Italiana, partecipando alla tavola rotonda “Il PNRR e i fondi strutturali: dal piano all'azione", svoltosi a Pescara per l'Abruzzo Economy Summit.Nell'elenco delle opere prioritarie c'è anche la, affidata a un commissario governativo di RFI, il direttore degli investimenti, una porzione importante della quale viene finanziata dal PNRR e quindi è da completare entro il 2026.