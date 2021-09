Assogestioni, raccolta agosto ai massimi dal 2014

(Teleborsa) -l’industria del risparmio gestito ha messo a segno l’ottavo mese consecutivo didi euro di sottoscrizioni nette. A trainare il settore - spiegano da- sono stati ancora una volta icon circa 7,9 miliardi di flussi in entrata.Per trovare un dato migliore registrato ad agosto a livello di sistema bisogna risalire al 2014. Con questo dato la raccolta dell’industriae ilè salito su un nuovo livello record a quota 2.561 miliardi. Il 51,4% di queste masse è investito nelle gestioni collettive, mentre il restante 48,6% è impiegato nelle gestioni di portafoglio.Ad agosto tutte le maggiori macrocategorie dei fondi aperti hanno registrato una raccolta positiva. Tra i fondi di lungo termine, i prodotti favoriti dai sottoscrittori sono stati in particolare gli(+2,1 miliardi), gli(+1,7 miliardi) e i(+1,3 miliardi).Saldo netto positivo anche per le gestioni di portafoglio ad agosto (1,4 miliardi). 990 milioni sono entrati in quelle retail mentre 409 sulle istituzionali. Da inizio anno la raccolta delle gestioni è salita a 13,7 miliardi.