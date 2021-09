Eventi e scadenze: settimana del 27 settembre 2021

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -UN General Assembly (UNGA) - La 76ª Assemblea generale delle Nazioni Unite si svolge a New YorkMilano Fashion Week - Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni ed eventi per le collezioni primavera/estate 2022G20 - High Level Conference on Local InfrastructureWebinar internazionale su "Enhancing Digital and Global Infrastructures in Cross-border Payments" - Webinar internazionale organizzato dalla Banca d'Italia, nel quadro della Presidenza italiana del G20Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. Intervento introduttivo del Presidente della BCE, Christine LagardeBanca d'Italia - Milano Hub - Apertura Call for Proposals - 2021 Milano HubART - Presentazione Rapporto annuale - A Roma, presso la Camera dei deputati, si svolge la Presentazione dell'8° Rapporto annuale sulla attività dell'Autorità di regolazione dei trasportiBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Agosto 2021.G20 - 6th Infrastructure Working Group MeetingG20 - 3rd Anti-Corruption Working Group MeetingBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaECB Forum on Central Banking 2021 - Speech introduttivo del Presidente della BCE, Christine Lagarde. L'evento sarà online“Youth4Climate: Driving Ambition” - Il primo grande Summit globale dei giovani che riunisce a Milano 400 giovani provenienti da tutti i paesi del mondo, è la prima occasione "globale" per i giovani per interagire con i ministri dell'ambiente presenti alla PreCop2615.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta BOT; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale 2020- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleCNEL - Evento istituzionale - AssembleaPresentazione del Rapporto annuale ASviS: "L'italia e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile" - Il quinto Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) si svolge all'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni di Roma. Parteciperanno tra gli altri: il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, l'AD di Invitalia, il Presidente di Enel, il Presidente del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Presidente di Unicredit11.30 - Confcommercio - Assemblea Generale 2021 - L'Assemblea si svolge all'Auditorium di Via della Conciliazione a RomaTesoro - Asta medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della semestrale 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà alla Giornata di apertura di Pre-COP26 a Milano CongressiBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'ItaliaBanca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territoriConferenza Preparatoria, PreCop26 - La Pre-COP sarà l'ultima opportunità formale e multilaterale per i paesi membri dell'UNFCCC di dare forma ai negoziati nel dettaglio prima del vertice di Glasgow di novembre. Riunisce i ministri del clima e dell'energia di un gruppo selezionato di paesi per discutere di alcuni aspetti politici fondamentali dei negoziati e approfondire alcuni dei temi negoziali chiave che saranno affrontati alla COP26Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoTesoro - Regolamento BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Andamento dei ricavi consolidati alla data del 31 agosto 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleImposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-09-2021Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Gruppo IVA - Per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, è l'ultimo giorno per la presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA"Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Termine pagamento prima rata e unica rata minimi 2021 SDD/MAV.Uniemens - Invio telematico della denuncia mensile UNIEMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Richiesta di rimborso dell'IVA UE - Presentazione dell'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.Tasse Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica per tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di agosto 2021 e per le auto nuove immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Agosto 2021.Versamento bollo auto (Superbollo) - Termine ultimo, per il pagamento della addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione), per i proprietari di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con il bollo che scadeva ad agosto 2021.Imposta di bollo fatture elettroniche - Per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre aprile-giugno 2021 (esclusi i contribuenti per cui l'imposta risulti inferiore a 250 euro), versamento dell’imposta di bollo dovuta.Imposta di bollo fatture elettroniche - Se l'imposta del primo trimestre gennaio-marzo 2021 con quella del secondo trimestre aprile-giugno 2021, risulti superiore a 250 euro, versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre gennaio-marzo 2021.Assegno Unico temporaneo - Per garantirsi l’erogazione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, Scade il termine per la presentazione delle domande ai fini dell’Assegno Unico temporaneo rivolto ai figli di età inferiore ai 18 anni di nuclei familiari che non accedono all’ANF (compresi i minori adottati e in affido preadottivo)Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza quarta rata delle eccedenze 2020 - esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2020.Modello 730/2021 - Per le dichiarazioni presentate agli intermediari dal 1° al 30 settembre 2021, scade l'invio all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730, comprensivi dei Modelli 730-1, 730-3 e 730-4, consegna al contribuente dei Modelli 730 comprensivi del prospetto di liquidazione 730-3Banca d'Italia - Ita-coin; €-coinCina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàRating sovrano - Francia e Polonia - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - San Marino - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoAuto - Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei TrasportiTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: CdS Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati semestrali al 30 giugno 2021 agli analisti e agli investitori