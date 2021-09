Giorgetti spinge Draghi al Quirinale: "E' interesse del Paese"

(Teleborsa) - L’interesse del Paese è cheCosì il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, in un’intervista a La Stampa, sui possibili scenari per la politica italiana che dipenderanno anche dalle scelte dell'attuale Presidente del Consiglio che, con la fine del mandato di(al netto di un eventuale, difficile bis) potrebbe lasciareper prendere la strada delPer il titolare del MiSE, il migliore degli scenari, sarebbe che Draghma sa già che questo non sarà possibile. Da gennaio "cambierà la musica" perché mancherà un anno alle elezioni e la coalizione non può "resistere ad un anno di campagna elettorale permanente". I partiti, infatti, "smetteranno di coprire Draghi e si concentreranno sugli elettori”", e davanti a "scelte politicamente sensibili" prenderanno posizioni contrastanti.Sulle amministrative a Roma, sorprende "l'endorsement" a Carlo. L’esito - dice Giorgetti - "dipende da quanto Calenda riesce a intercettare il voto in uscita dalla destra. Se va al ballottaggio con Gualtieri ha buone possibilità di vincere. E, al netto delle esuberanze, mi pare che abbia le caratteristiche giuste per amministrare una città complessa come Roma". Nel caso in cui al ballottaggio andassero"vince Gualtieri", dice Giorgetti secondo il quale per la Capitale "il candidato giusto sarebbe stato