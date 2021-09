La Doria conferma trattative in corso con Investindustrial

La Doria

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diè stato informato dai soci riuniti nel patto di sindacato che ricomprende una partecipazione nella Società pari al 63% del capitale, che sono in corso trattative convolte alla conclusione diun’operazione straordinaria sul capitale di La Doria.Lo comunica la stessa società dopo che venerdì ha confermato, con una nota, di essere stata "informata dell’intendimento degli attuali azionisti di maggioranza di esplorare alternative di valorizzazione". Una precisazione dovuta dopo alcune notizie apparse sugli organi di stampa in relazione ad una possibile operazione sull’assetto di controllo della società.Secondo quanto comunicato al Consiglio, gli accordi in corso di negoziazione tra le parti prevedono: il trasferimento, in favore di una società del gruppo Investindustrial e partecipata da alcuni degli attuali soci riuniti nel patto di sindacato, dell’intera partecipazione di maggioranza sopra indicata, per un corrispettivo determinato in funzione di una valorizzazione delle azioni La Doria di Euro 16,50 ciascuna; che il trasferimento sia soggetto all’ottenimento delle usuali autorizzazioni di natura regolamentare (Antitrust e Golden Power); a esito di tale trasferimento, la promozione di un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni La Doria in circolazione, al prezzo di Euro 16,50 per azione; il coinvolgimento di alcuni dei soci venditori nella gestione del Gruppo La Doria postoperazione.La sottoscrizione degli accordi vincolanti relativi all’operazione avverrà in ogni caso una volta: completata una due diligence (attualmente in corso) di tipo confermativo su alcuni aspetti rilevanti dell’attività del Gruppo La Doria secondo la prassi di mercato; raggiunta l’intesa tra le parti su tutti i termini e le condizioni dell’operazione.Per consentire il completamento della due diligence e delle trattative, i soci riuniti nel patto di sindacato hanno concesso a Investindustrial un, data entro la quale si prevede la sottoscrizione degli accordi di natura vincolante relativamente all’operazione.La Società "darà senza indugio informativa al mercato sull’evoluzione delle trattative".Gli azionisti di La Doria si sono avvalsi di Vitale & CO in qualità di advisor finanziario, dello Studio Giliberti Triscornia & Associati come consulente legale e di Ernst & Young come advisor per l’attività di financial vendor due diligence.