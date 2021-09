Thales Alenia Space, incarico da ESA per prototipo stazione di terra per sistema EGNOS

Thales

Leonardo

Thales

Leonardo

(Teleborsa) - Thales Alenia Space - joint venture tra(67%) e(33%) - è stata selezionata dall'ESA, nell'ambito del programma Horizon 2020, per un nuovo contratto di progettazione e sviluppo di unper il servizio di navigazione geostazionaria europeo (EGNOS), denominato NLES-Next (Navigation Land Earth Station)."La NLES - spiega una nota - è la stazione uplink di EGNOS che ha il compito di promuovere la generazione del segnale EGNOS nello spazio, impiegata da EGNOS per". Thales Alenia Space offrirà un prototipo NLES di nuova generazione "che abbraccia modularità, flessibilità, scalabilità e un alto livello di segregazione per supportare ed incrementare nuovi servizi", viene aggiunto.Spicca il volo, che si attesta a 85,38, con un aumento del 2,45%. Ottima la performance di, che si attesta a 7,076 con un aumento del 3,15%.