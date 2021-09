Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

Microsoft

Salesforce.Com

Goldman Sachs

Boeing

Electronic Arts

Activision Blizzard

FOX

Applied Materials

Moderna

KLA-Tencor

Nxp Semiconductors N V

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,69%; complice l' allarme inflazione lanciato dal Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell . Sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 4.349 punti, ritracciando del 2,13%. Depresso il(-2,87%); come pure, in netto peggioramento l'(-2,25%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,93%),(-2,78%) e(-2,21%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,67%.Affonda, con un ribasso del 2,62%.Crolla, con una flessione del 2,44%.(+1,56%),(+1,00%) e(+0,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,62%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,73%.