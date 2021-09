Ambasciatore Varricchio: Germania e Italia accomunate da "profonda identità europea" e obiettivi comuni

(Teleborsa) - In Germania è ufficialmente calato il sipario sull'era Merkel, durata per ben 16 anni.guarda con interesse aper intercettare i possibilidei quali, ovviamente,"Lasta attraversando una fase di transizione profonda, e che osserviamo con grande interesse e attenzione in considerazione dell’importanza dei rapporti bilaterali e della centralità di questo Paese per il. E proprio nell’ottica di questa profonda identità europea che accomunaoccorre continuare ad alimentare i fortissimi legami bilaterali lavorando assieme anche per onorare obiettivi comuni anche in ambito europeo" . Lo ha dettonell'intervista realizzata daper The Science of Where Magazine - diretto da Emiliosottolineando che "lae che vi saranno ampi spazi per poter continuare ad approfondire ilCapitoloin, come in altri Paesi, c'è assoluta consapevolezza che il passaggio che porta al cambiamento post pandemia passi attraverso trasformazione digitale e transizione ecologica, conferma l'Ambasciatore sottolineando che "gli obiettivi di riduzione delle emissioni formulati dalla UE sono perfettamente in linea con quelli tedeschi". Proprio in quest'ottica, "i progetti principali sonoe, tema ovviamente essenziale per l’economia tedesca e in particolare per l’industria automobilistica. In questo campoad esempio, una delle tecnologie rilevanti è stata sviluppata da un consorzio che include nostre imprese siderurgiche".Altissima, poi, l'attenzione rivolta alle. "Lasta sviluppando vigorosamente e conriconosciute abilitanti per il futuro con l’obiettivo di assicurare in prospettiva una sovranità tecnologica negli ambiti ritenuti strategici", prosegue l'Ambasciatore precisando anche che "inla, la nazione più impegnata nelloprodotto per elettrolisi e riutilizzabile in vari contesti industriali o per la"Nei prossimi anni - prosegue - lasarà, in base alle previsioni, un importatore netto diad esempio di origine fotovoltaica: il contributo alla produzione che deriva dalle rinnovabili installate in Germania, sarà infatti largamente insufficiente a coprire il fabbisogno calcolato a partire dalQuesto offre ai, e all’Italia in particolare, un ruolo significativo come produttori e vettori di tale combustibile proveniente dal Mediterraneo e dall’area MENA e successivamente trasportato attraverso pipeline collegate all’Europa continentale".Non solo. "Insieme ad altri partner europei, lasta sostenendo l’iniziativa sovranazionale Gaia-X per lanelle reti di comunicazione. Esistono poi attività significative, anche se di minor respiro internazionale, nell’ambito dell’AI e della gestione di big data, soprattutto scientifici".A completare il quadro - continua - "lelegate alla politica industriale in ambito europeo. Penso ad esempio allo spazio o agli Important Projects of Common European Interest (IPCEI) che vedonoin posizioni di leadership assoluta su materie come microprocessori di nuova generazione, batterie per auto o tecnologie del cloud".Quanto al tema sempre più attuale, complesso quanto affascinante, dellela Germania "ha investito negli ultimi anni, sia in termini di ricerca che di progettazione sul campo, con attenzione particolare, di recente, alla