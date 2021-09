Equita, il fondo EPD II raggiunge i 178,5 milioni di euro di raccolta

Equita

(Teleborsa) -- investment bank indipendente quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana - ha concluso con successo una, fondo chiuso di diritto italiano PIR Alternative gestito da Equita Capital SGR. Quattro nuovi investitori hanno sottoscritto 47 milioni di euro tra aprile e settembre 2021. La raccolta complessiva raggiunge così 178,5 milioni di euro e si avvicina al target di 200 milioni di euro annunciato all'avvio del fundraising.Tra i nuovi investitori, spiega Equita in una nota, ci sono importanti enti previdenziali come, soggetti istituzionali già presenti come il, l'European Investment Fund, un primario gruppo assicurativo italiano e un importante fondo pensione nazionale."Con questo nuovo closing il fondo EPD II conferma la sua attrattività per casse previdenziali, fondazioni, fondi pensione ed assicurazioni - ha commentato Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita - Il nostro obiettivo è costruire un, che sono investitori ripetitivi nell'asset class".