Expo Ferroviaria 2021, Gaudiello: "Forte impatto del PNRR su industrie del settore"

Quale sarà l'impatto delle risorse derivanti dal PNRR sull'industria ferroviaria italiana?



"Dopo un periodo di relativa stasi negli investimenti, soprattutto per la parte relativa all'infrastruttura fissa, adesso finalmente vedono la luce una serie di importantissimi investimenti per l'ammodernamento e per il miglioramento delle capacità della rete, sia principale che delle cosiddette ferrovie regionali. L'impatto sarà notevolissimo, il sistema industriale è pronto ma la dimensione degli investimenti che avrà luogo non ha precedenti. Quindi, sicuramente, un processo di trasformazione complessiva del sistema è necessario e l'industria ferroviaria farà la sua parte".



Nell'ambito delle sfide rappresentate dalla transizione ecologica, qual è il ruolo di Hitachi?



"La missione di Hitachi non è solo quella di prevedere e di fornire dei sistemi ferroviari all'altezza della situazione e delle nuove domande di mobilità. La vera missione di Hitachi è di contribuire al miglioramento della società in tutti i suoi aspetti, nell'ottica di una transizione ecologica e del miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini. Da questo punto di vista fa parte del Dna di Hitachi la missione sociale dell'impresa"









(Teleborsa) - "Il comparto dell'industria ferroviaria italiana, che rappresenta un'eccellenza a livello internazionale, è in crescita e lo sarà maggiormente con le risorse derivanti dal PNRR. Siamo lieti che questo importante segmento di mercato sia rappresentato da una manifestazione all'altezza degli obiettivi che si pone il comparto stesso. EXPO Ferroviaria da alcune edizioni incarna lo spirito di collaborazione e di ricerca di sinergie che in ogni comparto deve contraddistinguere lo sforzo di Enti, Associazioni e stakeholder, al fine di rendere visibili gli operatori, proporre temi e riflessioni a breve medio periodo, sviluppare l'interesse verso il mercato italiano di importanti buyer esteri". È quanto ha affermatoin occasione della cerimonia di apertura di EXPO Ferroviaria 2021, al via oggi nei padiglioni 16 e 20 di Rho Fiera Milano.