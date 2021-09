Generali, avanti a maggioranza la lista del CdA. Confermata la spaccatura

Generali

(Teleborsa) - Come da attese, il consiglio di amministrazione disi è diviso sulla lista del CdA, pur ala procedura per la presentazione della lista per il rinnovo del board, che avverrà con l'assemblea della prossima primavera. Hanno votato contro Caltagirone (che è vicepresidente), Romolo Bardin (a capo della Delfin di Leonardo Del Vecchio), Paolo Di Benedetto e Sabrina Pucci (consigliere indipendente vicino a Fondazione Crt).A coordinare i lavori per la presentazione della lista del CdA - operazione tipica delle public company e apprezzata dagli investitori istituzionali - sarà il presidente, mentre il CEOha già dato la sua disponibilità a un terzo mandato. Nel lungo consiglio di amministrazione andato in scena ieri è stata riconfermata la spaccatura già emersa venerdì scorso in occasione del comitato nomine.Non è escluso che i- con Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio in testa - decidano di presentare. Intanto, ieri Del Vecchio ha comprato un altro 0,03% e il patto che lo lega a Caltagirone e alla Crt è salito di conseguenza al 12,56%. È possibile che nel patto entrino altri azionisti, e gli occhi sono puntati sulla famiglia Benetton che ha il 3,9% del Leone di Treiste.