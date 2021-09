Seduta contrastata a New York. Positivo il Dow Jones

Dow Jones

Adobe Systems

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,21% a 34.869 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.443 punti. Negativo il(-0,81%); come pure, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,34%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,43%),(+1,31%) e(+0,78%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,43%),(-1,21%) e(-1,01%).Al top tra i(+5,03%),(+2,45%),(+2,40%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.scende dell'1,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,57%),(+3,32%),(+3,30%) e(+3,02%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,80%.Sensibili perdite per, in calo del 4,95%.In apnea, che arretra del 3,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,06%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20%; preced. 19,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 114,5 punti; preced. 113,8 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,3%; preced. -1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,48 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,6%; preced. 6,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 351K unità).