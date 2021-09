Alla deriva la Borsa americana

S&P-500

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa dell'1,63%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 4.353 punti.In forte calo il(-2,86%); come pure, pesante l'(-2,14%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,98%),(-2,80%) e(-2,01%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si sono registrate su, che ha chiuso a -3,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,69%.In caduta libera, che affonda del 2,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,58 punti percentuali.Altra i, si posizionano(+1,66%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,90%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,02%.Sensibili perdite per, in calo del 5,39%.In apnea, che arretra del 5,13%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,65 Mln barili; preced. -3,48 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,6%; preced. 6,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 351K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 65 punti; preced. 66,8 punti)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,1%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%).