ASML alza la guidance. Prevede boom a lungo termine per domanda di chip

(Teleborsa) -- azienda high-tech olandese e uno dei principali fornitori a livello mondiale di macchine per il industria dei semiconduttori - ha rivisto al rialzo le stime di crescita a lungo termine, sulla base di una crescente domanda per i suoi prodotti. La società prevede infatti che "inel settore dell'elettronica, supportati da un ecosistema altamente redditizio e fortemente innovativo, continueranno ad alimentare la".Sulla base di diversi scenari di mercato, ASML crede di poter raggiungere unannuo nel 2025 compreso tra circa 24 miliardi di euro e 30 miliardi di euro, con unnel 2025 compreso tra circa il 54% e il 56%. La previsione è significativamente superiore alla fascia di 15-24 miliardi di euro prevista in precedenza. La società afferma inoltre di vedere "opportunità di crescita significative oltre il 2025" e si aspetta undei ricavi di circa l'11% per il periodo 2020-2030.Nel comunicato sui conti diffuso a luglio, ASML aveva affermato di aspettarsi un aumento del 35% delle vendite a quasi 19 miliardi di euro nel, con margini lordi superiori al 50%, superando il limite inferiore della sua gamma di obiettivi al 2025.ASML è un peso massimo del settore, in quanto tra i suoi clienti ci sono(TSMC), che produce chip colossi tech come. Negli ultimi 12 mesi la domanda di chip è aumentata significativamente in tutto il mondo, con il rimbalzo post-pandemia che ha portato a unadel settore, che ha avuto gli effetti più gravi sul comparto automotive.