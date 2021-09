Audiweb, ingresso di Newsonline nella top ten

(Teleborsa) -, il network e concessionaria che aggrega testate online delle categorie news & information e financial news, entra nella. Con i suoi 15 milioni di utenti, il network copre oggi il 34% dei navigatori attivi in Rete: almeno un utente su tre naviga quindi sulle sue testate, la cui crescita è stata ulteriormente amplificata dal volano di Newsonline, progetto lanciato da Italiaonline a maggio 2020, per occuparsi in esclusiva della raccolta pubblicitaria di un rilevante pool di testate giornalistiche native digitali in ambito news & information. Ad oggi ne fanno parteAskanews.it; Blitzquotidiano.it insieme a Ladyblitz.it; Firstonline.info; Globalist.it insieme a WondernetMag.com e PrimaPaginaNews.it; ilSussidiario.net; Linkiesta.it; Notizie.it con i canali verticali DonneMagazine.it, Foodblog.it, Tuobenessere.it e Investimentimagazine.it; Primaonline.it; Tag43; TheSocialPost.it e Truenumbers.it.A febbraio 2021 – spiega Italiaonline in una nota – è stato inaugurato, il nuovo portale aggregatore di news, punto di accesso all'informazione digitale e indipendente, alimentato esclusivamente dai contenuti delle testate aderenti al network Newsonline per assicurare al pubblico un servizio basato sui trend topic della giornata e agli editori aderenti un ulteriore fonte di visibilità. Nel corso del primo semestre 2021 è stato sviluppato e messo a disposizione degli editori un widget video, che ha permesso lo sviluppo e l'integrazione di contenuti giornalistici audiovisivi a cui associare presenze pubblicitarie video che hanno registrato KPI, viewability e VTR pienamente in linea con le richieste di mercato.Entriamo nella top ten registrando crescite importanti sulle singole testate del network, che ora è al sesto posto subito dopo a ilMessaggero.it e davanti al FattoQuotidiano.it – commenta–. Il risultato è dovuto sia ai numerosi nuovi ingressi degli ultimi 12 mesi, come TheSocialPost, Linkiesta, Firstonline, Askanews, Tag43 e Truenumbers, ma anche all'importante crescita organica di alcune testate, in particolare Notizie.it, ilSussidiario e Blitzquotidiano. È una crescita che certifica la validità del network: entrare a far parte di Newsonline è una strategia win-win".I dati – conclude la nota – confermano che Newsonline aggiunge audience esclusive alle pianificazioni pubblicitarie delle storiche testate online, con casi fino a +86%.