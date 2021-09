Caleffi, accordo di licenza con Alviero Martini 1classe in esclusiva per mercato italiano

Caleffi

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo di licenza triennale con Alviero Martini 1a Classe.Il contrattoCaleffi, per il triennio 2022-2024, con distribuzione in tutti i canali, mercato loyalty compreso.Alla luce della ritrovata attenzione per gli ambienti domestici, divenuti vero e proprio “santuario” in cui riscoprire il valore del tempo e dello spazio, Caleffi - spiega una nota "arricchisce il proprio portfolio licenze con un prestigioso brand, espressione dello stile italiano".