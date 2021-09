Gran Bretagna, accelera la massa monetaria M4 in agosto

(Teleborsa) - La crescita delladella Gran Bretagna riporta ad agosto un incremento dello 0,5%, in accelerazione rispetto al +0,1% del mese precedente. Il dato è pubblicato dallaNello stesso periodo, idestagionalizzati hanno evidenziato una crescita di 0,3 miliardi di sterline come atteso dagli analisti e contro i +0,03 miliardi registrati il mese precedente.salgono di 5,6 miliardi dopo il calo di 1,4 miliardi registrata in precedenza. Iaumentano di 5,2 miliardi dopo che il mese precedente si era registrato un calo di 1,7 miliardi.