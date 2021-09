In rosso Tokyo e le altre piazze asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata nera per la Borsa die per le altre piazze asiatiche che seguono la scia negativa disegnata da Wall Street complici iche si sono aggiunti all'acuirsi dei timori per le conseguenti possibili mosse restrittive della Federal Reserve.L'indice giapponese Nikkei affonda con una discesa del 2,63%; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dell'1,32%.In frazionale calo(-0,26%); con analoga direzione, pessimo il mercato di(-1,74%).In discesa(-0,84%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,09%).Appiattita la performance dell', che tratta sulla parità. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%. Seduta poco mossa per l', che tratta con un moderato +0,04%.Il rendimento dell'è pari 0,07%, mentre il rendimento delscambia 2,88%.