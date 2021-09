Istat, prezzi produzione in aumento ad agosto

(Teleborsa) - I prezzi alla produzione dell’industria crescono ancora, ad agosto (+0,5%),. Lo rileva l'Istat sottolineando che, su base annua, i prezzi si confermano in accelerazione (+11,6%, da +11,2% di luglio), con incrementi diffusi a quasi tutti i settori sia sul mercato interno sia su quello estero.Sono ancora, in particolare,, metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo e prodotti chimici a fornire i maggiori contributi alla crescita. Contributi importanti derivano anche da articoli in gomma e materie plastiche e industria del legno.congiunturale dei prezzi alla produzione, che risulta più sostenuta per le strade; la dinamica tendenziale è in ulteriore accelerazione sia per gli edifici sia per le strade.- spiega l'Istituto di statistica - i prezzi aumentano dello 0,4% rispetto a luglio e del 13,8% su base annua.congiunturale dello 0,7% e crescono del 6,9% in termini tendenziali.su base mensile dello 0,6% (+0,7% area euro, +0,6% area non euro) e segnano un incremento su base annua del 6,4% (+7,1% area euro, +5,8% area non euro)., rispetto al trimestre precedente, i prezzi alla produzione dell’industria crescono del 4,8%. La dinamica congiunturale è più sostenuta sul mercato interno (+5,6%) rispetto a quello estero (+2,7%).

Ad agosto 2021, si rilevano aumenti tendenziali diffusi a quasi tutti i settori manifatturieri su tutti e tre i mercati di riferimento; i più marcati interessano coke e prodotti petroliferi raffinati (+30,0% mercato interno, +47,1% area non euro), metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (+20,2% mercato interno, +29,1% area euro, +22,3% area non euro), prodotti chimici (+10,6% mercato interno, +10,3% area euro, +8,1% area non euro) e fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (+9,2% area non euro).Ad agosto i prezzi alla produzione delle costruzioni per “Edifici residenziali e non residenziali” crescono dello 0,4% su base mensile e del 5,3% su base annua. I prezzi di “Strade e Ferrovie” aumentano dello 0,7% in termini congiunturali e del 4,8% in termini tendenziali.