Le borse europee centrano il rimbalzo

(Teleborsa) -, mentre attendono la partenza di Wall Street che dovrebbe partire positiva dopo lo scivolone della vigilia.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,58%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,57%.In discesa lo, che retrocede a quota +103 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,81%.buona performance per, che cresce dello 0,98%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,85%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,19%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.768 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 28.268 punti.di Milano, troviamo(+2,07%),(+1,84%),(+1,81%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,59%),(+2,81%),(+2,67%) e(+2,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,68%.Tentenna, che cede lo 0,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,73%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.