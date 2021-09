Le Borse europee chiudono positive dopo le forti vendite di ieri

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,40%.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,63%. L'è sostanzialmente stabile su 1.731,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 75,21 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,81%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,77%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,14%, e in luce, con un ampio progresso dello 0,83%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,64%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 28.226 punti.Leggermente positivo il(+0,25%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,59%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,93 miliardi di euro, in calo del 41,20%, rispetto ai 3,27 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,64 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,73%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,84%.Svettache segna un importante progresso del 2,73%.Vola, con una marcata risalita del 2,56%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,78%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,7%.di Milano,(+5,05%),(+3,85%),(+2,53%) e(+2,53%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,10%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,56%.