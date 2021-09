NaDEF, Anief: trend negativo per la spesa per l’Istruzione fino al 2040, è imperdonabile

(Teleborsa) - "Laè in linea con quella dello scorso anno: dall’attuale 3,9% di spesa, rispetto al PIL, dedicata all’si scenderà progressivamente, nei prossimi due decenni, ad un misero 3,2%. E su quella stima si rimarrà fino al 2040. Perè una previsione scandalosa". Così ha commentato la NaDEF l'Associazione nazionale insegnanti e formatori.Secondo il suo presidente nazionale,, “anziché allinearci con i Paesi europei e mondiali più avanzati, dove si spende per l’istruzione dei cittadini anche il doppio di quanto investiamo noi, si decide di fare l’esatto contrario. Confermando dunque l’italico assioma istruzione uguale spesa. Non ci siamo, pensavamo e lo speriamo ancora, che con i miliardi del PNRR le cose cambiassero mentre il DEF 2021 menziona il Recovery Fund solo per la riforma del reclutamento: i numeri e le percentuali emesse dal MEF ci dicono che la scuola e la formazione possono ancora una volta attendere, così manterremo le classi con numeri altissimi di alunni, le aule microscopiche, le sedi scolastiche autonome insufficienti, gli organici non all’altezza, il tempo scuola inadeguato. Con tutto quello che comporta sul fronte dell’apprendimento ridotto. Questa programmazione pluriennale, se confermata, costituisce un errore politico imperdonabile”.L'associazione sindacale ha fatto notare che nel documento, inoltre, "prima si sostiene che le risorse di bilancio serviranno per potenziare l’Istruzione e la Ricerca pubblica, ma poi le previsioni della spesa comportano un incremento deidi una serie di “voci” prioritarie, come le cure a lungo termine per i, sarà compensato da riduzione dei fondi destinati proprio all’Istruzione. All’interno del paragrafo sull’Istruzione si citano solo lee l’".