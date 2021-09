Netflix entra nel mondo dei videogiochi. Il titolo festeggia

compagnia attiva nel settore dei video on demand

(Teleborsa) - Spicca il volo la, che si attesta a 608,5, con un aumento del 4,22%. Netflix haNight School Studio e hain alcuni mercati europei (tra cui l'Italia). Con questa decisione, la società statunitense intende diversificare le fonti di entrate, in un contesto di crescente concorrenza nel settore dello streaming."Come i nostri programmi e film, questi giochi saranno inclusi nell'abbonamento a Netflix, il tutto", ha affermato la società. Netflix aveva menzionato i suoi piani per entrare nel mondo dei videogiochi durante l'ultima nota trimestrale.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 616,3 e successiva a quota 638,1. Supporto a 594,4.