Società Editoriale il Fatto, utile di 504 mila euro nel 1° semestre

SEIF

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società editrice de Il Fatto Quotidiano e quotata su AIM Italia, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. Isono stati di 20,2 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'è stato pari ad 3,45 milioni di euro (+37,5%), mentre l'si è assestato a 504 mila euro (73 mila euro al 30 giugno 2020). Lanetta è negativa per 3,04 milioni di euro (557 mila euro al 30 giugno 2020)."SEIF chiude il primo semestre 2021 con un ottimo risultato. Tutti gli indicatori sono in crescita, primo fra tutti il risultato di esercizio - ha commentato Cinzia Monteverdi, presidente e AD di SEIF - Il risultato registrato a consuntivo nel primo semestre 2021 dimostra che glie che le strategie volte alla diversificazione, alla spinta digitale e all’innovazione tecnologica unitamente alla qualità dei contenuti realizzati sono la strada giusta nel rispetto del piano industriale".Per quanto riguarda il resto dell'esercizio, la società sottolinea che "l'andamento gestionale lascia prevedere la capacità di assicurare livelli di flussi finanziari che consentono di, con regolarità".