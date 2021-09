United Airlines, avviata procedura licenziamento per 593 dipendenti non vaccinati

(Teleborsa) -licenzieràche si sono rifiutati di rispettare l'obbligo vaccinale contro il Covid-19. Lo ha annunciato la compagnia aerea americana, riferendo che altri 2mila impiegati, pari al circa il 3% dei 67mila dipendenti, hanno richiesto un'esenzione medica o religiosa dalla somministrazione del siero anti Covid.All'inizio di agosto la compagnia aerea aveva chiesto a tutti i suoi dipendenti negli Stati Uniti die, ad oggi, si è immunizzato oltre il 99%. "Abbiamo richiesto le vaccinazioni per tutti i dipendenti United con sede negli Stati Uniti per un semplice motivo: garantire la sicurezza dei nostri dipendenti – hanno dichiarato in un messaggio–. Tutti sono più al sicuro quando tutti sono vaccinati, tale condizione è alla base dell'efficacia del vaccino".Nei confronti dei 593 dipendenti che non hanno fornito la prova della vaccinazione, l'azienda avvierà un processo di licenziamento secondo una procedura negoziata con i sindacati. "È stata una decisione incredibilmente difficile, ma garantire la sicurezza della nostra squadra è sempre stata la nostra priorità", hanno detto i funzionari. La compagnia ha previsto, invece, un congedo non retribuito per chi ha richiesto esenzioni religiose dal vaccino e un congedo medico con qualche forma di compensazione per quanti non possono effettuare la somministrazione per motivi di salute.Ad oggiè l'unico vettore principale degli Stati Uniti ad imporre il vaccino.ha, invece, previsto di iniziare a far pagare i dipendenti non vaccinati sul piano sanitario della società un supplemento di 200 dollari ogni mese, a partire dal 1 novembre. Anche American Airlines e Southwest Airlines hanno incoraggiato i vaccini ma senza introdurre obblighi.L'ha introdotto una regola che richieda alle aziende con almeno 100 dipendenti di adottare la vaccinazione o programmi di test settimanali, con sanzioni fino a 14mila dollari per la violazione.