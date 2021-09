A Visionarea Art Space fotografia e racconti di Paolo Ventura

(Teleborsa) - Secondo appuntamento della nuova stagione di, mercoledì 6 ottobre 2021, con la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista. La mostra,, espone in anteprima assoluta ventuno acrilici su carta, che accompagnano l’autobiografia dell’artista, assieme a undici foto del ciclo Ex Voto.Visionarea Art Space, con il sostegno della, ente strumentale delladi Emmanuele Emanuele, ha in programmazione quest'anno un focus sulla fotografia ed i suoi mille volti.Riflettori puntati dunque sull'espressività narrativa di Paolo Vitale, a partire dal(Johan & Levi), che ripercorre la vita dell’artista, per proseguire conuniche e d’impatto, dove compaiono parenti vicini e lontani, luoghi aderenti e inerenti, situazioni di vita milanese e vacanze estive, doveri familiari e diritti adolescenziali, ricordi di una mente che attraversa il passato con uno sguardo proiettato sul futuro."Il lavoro di Paolo Ventura è profondamente narrativo, sia che si concretizzi nel disegno sia che si esplichi nella fotografia", spiega, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, aggiungendo "Autobiografica (con ex voto) è una mostra che, per il suo sapore teatrale – non a caso l’artista è anche scenografo di fama – si sposa alla perfezione con il nuovo spazio espositivo, da me fortemente voluto, di respiro museale, che si affaccia con grandi vetrate su Castel Sant’Angelo".