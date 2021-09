Amazonia al MAXXI. Vinci: "Zurich in partnership con Salgado contro il climate change"

(Teleborsa) -, un'opera sensazionale che vuole testimoniare l'esigenza di preservare le bellezze della natura contro l'urgenza posta dal cambiamento climatico. Circa 200 scatti che consentono di immergersi nella foresta amazzonica, un eden, ed entrare in contatto con le popolazioni indigene, che hanno faticosamente preservato tutta la loro genuinità e tradizione., per testimoniare il suoed estendere unadei coniugi Salgado, che ha già portato alla nascita del progetto. Ne ha parlato a Teleborsa, Group Chief Communications Officer di Zurich Insurance Group."E' una partnership, non è una sponsorizzazione e viene da lontano. - afferma il responsabile di Zurich - Abbiamo conosciuto Salgado nel 2019, ci ha fatto vedere alcune di queste foto ed abbiamo capito il suo impegno, non solo per l'arte e queste meravigliose foto, ma anche per i cambiamenti climatici"."Queste foto descrivono questi cambiamenti in maniera incredibile e molto potente e quindi abbiamo deciso di stargli a fianco con questa mostra, che dopo di Roma andrà in molti altri paesi europei: a Londra la settimana prossima, poi a Zurigo, ad Avignore, andrà anche in America Latina, a San Paolo in Brasile. Dovunque ci sarà Salgado, ci sarà anche Zurich"."E' una partnership molto concreta - sottolinea Vinci - perché insieme abbiamo sostenuto un progetto di riforestazione in Brasile, circa un milione di alberi. E' un progetto molto importante che durerà otto anni e che non si propone solo di piantare un albero, ma vuole dare un segnale molto forte alle aziende, che devono essere impegnate, un albero alla volta"."Non è certo con un migliore di alberi che si risolvono i problemi dei cambiamenti climatici - conclude - ma sicuramente è un segnale molto forte che sollecita anche altre aziende a fare la stessa cosa".