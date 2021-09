ATON Green Storage torna in utile nel primo semestre

ATON Green Storage

(Teleborsa) -chiude il primo semestre connetti pari a 7,9 milioni in aumento del 70% rispetto al dato di 4,7 milioni di euro al 30 giugno 2020: il tasso di crescita è superiore al CAGR delle vendite nel periodo 2018-20 (+54%) e anche al CAGR atteso dagli analisti nel periodo 2020-23 (+58%). Il forte aumento della top line - spiega la società nella nota dei conti - "deriva dalla progressiva riduzione degli effetti della pandemia da Covid-19"., la PMI innovativa che opera nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici - Battery Energy Storage System, si pone l’obiettivo "diUE ed Extra UE".L’ EBITDA del periodo si attesta a 1,6 milioni rispetto a 0,2 milioni nel primo semestre 2020, "beneficiando del boom delle vendite e delle azioni di efficientamento a livello di costi operativi".La leva operativa ha permesso aldel periodo () di raggiungere l’utile per 1 milione contro la perdita di 0,4 milioni nel primo semestre 2020. Ildi periodo è indi 0,4 milioni al 30 giugno 2020.L’si è sostanzialmente azzerato, a 0,2 milioni contro i 6,4 milioni al 31 dicembre 2020 grazie ai proventi della quotazione in Borsa nel mese di giugno (10 milioni).