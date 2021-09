Borgosesia, utile netto primo semestre raggiunge quasi 4,7 milioni

Borgosesia

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con unrispetto agli 821 mila euro del 2020.Ilsi è attestato a 7 milioni dai 10,6 milioni del 2020, comprensivo della variazione del fair value diimmobili e crediti non perfoming per 4,23 milioni (1,67 milioni nel 2020). Ilrisulta in crescita del 131,1% a 7,9 milioni.è quasi triplicato a 6,35 milioni dai 2,5 milioni del 2020.negativa in riduzione a 13,7 milioni (a fronte di quella negativa per Euro 19,1 milioni risultante al 31.12.20).Nel semestre, il Gruppo ha perfezionato, con una crescita del 196% sul dato 2020 e del 175% sulle previsioni, già di per sé sfidanti, del business plan 21-26. Circia 12 milioni per l’acquisto di nuovi single name loans non performing allo scopo di rendersi successivamente acquirente degli immobili posti a garanzia degli stessi e procedere alla loro valorizzazione e 1,8 milioni per l’acquisto "diretto" di immobili nell’ambito di special situation.La vivacità del mercato immobiliare non ha peraltro mancato di riflettersi anche sul fronte delle(contratti preliminari e proposte di acquisto) che nel semestre registrano un