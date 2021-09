CiviBank, concluso con successo l'aumento di capitale

(Teleborsa) - Si è conclusa con successo l’offerta di massime n. 9.483.225 nuove azioni ordinarie, rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 49.976.595,75 euro, deliberato in data 16 luglio 2021 dal CdA della Banca a valere sulla delega conferita allo stesso, ai sensi dell’articolo 2443 delCodice Civile, dall’assemblea straordinaria di CiviBank del 13 aprile 2019.Durante il periodo di Offerta in Opzione, iniziato il 2 agosto 2021 e conclusosi il 21 settembre 2021, estremi inclusi, sono stati esercitati n. 3.481.735 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 2.089.041 Nuove Azioni, pari al 22,03% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, complessivamente pari a Euro 11.009.246,07.I n. 12.323.640 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione sono stati offerti sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-mtf, organizzato e gestito da Hi-mtf SIM e interamente venduti nel corso della prima asta tenutasi in data 24 settembre2021. Successivamente, tutti i diritti di opzione acquistati nel contesto dell’offerta sul Hi-mtf sono stati esercitati, con conseguente sottoscrizione di n. 7.394.184 Nuove Azioni, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 38.967.349,68.Pertanto,, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 49.976.595,75. In considerazione del perfezionamento dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale della Banca è pari a Euro 79.362.930 ed è suddiviso in n. 26.454.310 azioni ordinarie CiviBank prive di indicazione del valore nominale. L’attestazione dell’avvenuta integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ex articolo 2444 del Codice Civile è stata depositata dalla Banca presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine.CiviBank è stata assistita da BonelliErede, in qualità di advisor legale, e da ZNR Notai, che ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.