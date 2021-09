Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. La Borsa di Milano ha annullato i rialzi della mattinata nell'ultima seduta del terzo trimestre. Per quanto riguarda i, a settembre l'inflazione annua è salita del 2,6% (leggermente più delle attese), mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile ad agosto (ci si aspettava un leggero calo).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. L'è sostanzialmente stabile su 1.724,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,23%.Sulla parità lo, che rimane a quota +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%, composta, che cresce di un modesto +0,27%, e poco mosso, che mostra un +0,05%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.739 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 28.241 punti, sui livelli della vigilia.In frazionale progresso il(+0,39%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,44%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,61%),(+1,42%),(+1,23%) e(+1,16%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,52%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.del FTSE MidCap,(+8,13%),(+3,11%),(+2,60%) e(+2,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,43%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.scende dell'1,40%.Calo deciso per, che segna un -1,04%.