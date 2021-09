Gruppo FS, la prevenzione viaggia in treno: torna Frecciarosa

(Teleborsa) - Latorna anel mese di: parte domani, venerdìil progetto per prevenire i, principalmente quelli alche da anni impegnainsieme all'associazione, è patrocinata dallae dalcol sostegno dell’e diNe dà notizia FS News, il giornale online del Gruppo, sottolineando che la conferenza stampa di presentazione della XI edizione si è svolta oggi in streaming e ha visto la partecipazione del Ministro della Salute,, dell'AD e DG di Trenitalia,, della Presidente di Incontra Donna Onlus,del Presidente AIOM,, del Direttore Generale FarmindustriaOltre a due testimonial d'eccezione:Tornatra le grandi novità della scorsa edizione grazie alla quale sono stati effettuati oltreAnche quest'anno sarà possibile prenotare videoconsulti gratuiti con medici specialisti in senologia, psiconcologia, ginecologia e nutrizione. Non mancheranno inoltresu prevenzione e corretti stili di vita per contrastare l'insorgere di tumori.che in dieci anni ha permesso a migliaia di donne e uomini di ricevere, a bordo treno o nelle sale dedicate ai viaggiatori, visite e informazioni mediche sui corretti stili di vita, migliorando la cultura della prevenzione", ha affermatosottolineando che "la sostenibilità sociale è uno dei valori che ci guida, fondamentale perÈ forte la nostra attenzione verso le esigenze delle persone, partendo dalle fasi di costruzione di un treno pensato e progettato per accogliere tutti fino alle necessità dei passeggeri prima, durante e dopo il viaggio. In questa edizioneIlha sferrato unalla lotta contro il cancro: "Nel 2020, rispetto al 2019, contiamo oltremancate di carcinoma della mammella,di carcinoma del colon-retto e oltredi adenomi colorettali avanzati, per il blocco e i ritardi nel riavvio dei programmi di prevenzione secondaria", ha spiegatonel corso del suo intervento.