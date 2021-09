OMC Med Energy chiude con 13mila visitatori e un indotto di 4 milioni di euro

(Teleborsa) - Si è chiusa oggi, giovedì 30 settembre, allanciando l’appuntamento del prossimo anno. Da quest’anno, infatti, la Conference diventa annuale. "L’edizione 2022 – ha spiegato la presidente- si terrà dal 10 al 12 maggio, con la possibilità (in fase di studio) di estendere larealizzando così unaNei tre giorni di evento sono stati presentatiL’edizione 2021 del nuovo corso di OMC-Med Energy Conference va in archivio con positivi risultati anche in termini di ricadutaNumeri che raccontano un successo: neidella manifestazione gli stand sono stati visitati dache si calcola abbiamo lasciato sul territorio circa 4 milioni di euro (stima prudenziale) tra alberghi, ristoranti, bar, taxi ecc. senza calcolare l’indotto rappresentato da aziende artigiane che hanno contribuito al montaggio degli stand, i professionisti impegnati nella gestione della logistica, addetti a vario titolo presenti nei tre giorni di evento al Pala De André.Analogo interesse hanno suscitato ii: l’approccio olistico alla transizione, le alleanze decisive per procedere spediti verso la decarbonizzazione, il mix energetico necessario per rispettare le scadenze al 2030 e al 2050.Nella giornata conclusiva, sono stati affrontati in particolare i temi del ruolo delle rinnovabili nella transizione energetica dell’area Med e delle alleanze fra il nord e il sud del Mediterraneo per accelerare il processo del futuro “low carbon”.Nel dialogo con leche hanno sottoscritto accordi collaborazione con Omc-Med Energy (Feem, Anev, Elettricità Futura, Cib, Accenuture, InnovUp), la presidente Spada ha avuto modo di delineare come sviluppare iniziative comuni nell’edizione 2022.Con autorevoli rappresentanti del mondo finanziario, tra i quali Banca d’Italia e Cassa Depositi e Prestiti, si è sviluppato il dibattito sul credito e i nuovi modelli energetici.Fra le novità più rilevanti di questa edizione 2021, certamente, la centralità – anche in chiave futura – deluno spazio direttamente gestito da OMC nel quale si sono susseguite, nell’arco delle tre giornate, esperienze di crescita (imprenditoriali e di ricerca) da parte di giovani, sia ricercatori che professionisti. Decine e decine di ragazzi e ragazze, che hanno messo in gioco le loro conoscenze e le loro idee e che potrebbero diventare, nell’intenzione degli organizzatori, i