Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.359 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,12%); poco sopra la parità l'(+0,21%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,30%),(+0,87%) e(+0,77%).Tra i(+3,15%),(+2,37%),(+1,29%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,40%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,16%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+16,49%),(+3,12%),(+2,61%) e(+2,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,61%.Sensibili perdite per, in calo del 3,48%.In apnea, che arretra del 3,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,15%.