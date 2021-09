Primo Airbus 220-300 Air France

Air France

(Teleborsa) -ha preso in consegna il suo, che la compagnia impiegherà sui voli a corto e medio raggio. L’acquisizione rientra nel programma di rinnovamento della flotta che porterà a sostituire gli Airbus A318 e A319 fino a contare 60 aeromobili. Air France ha ulteriori 30 opzioni e 30 diritti di acquisto di questo modello.Chiamato “Le Bourget” in omaggio alla città a Nord di Parigi che è profondamente legata all’industria dell’aviazione, l’aereo in configurazione da 148 posti sarà impiegato a partire dal 31 ottobre 2021, l’Airbus A220-300 volerà verso Milano-Linate, Venezia, Berlino, Barcellona e Madrid a partire dall’hub Air France di Parigi-Charles de Gaulle.Durante la stagione invernale 2021-2022, l’aereo estenderà progressivamente la sua rete a Bologna, Roma, Lisbona e Copenhagen.