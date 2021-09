Tokyo resta al palo

Nikkei 225

(Teleborsa) - Le borse asiatiche recuperano terreno, dopo le perdite incassate nei giorni scorsi a causa della Cina. Un rimbalzo tecnico, dato che il clima resta importato alla cautela, in attesa di una politica più restrittiva della Fed e dell'approvazione in USA dell'innalzamento del tetto del debito per scongiurare lo shutdown.Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un -0,02%, mentre, al contrario, avanza con forza, che continua gli scambi all'1,69%.Negativo(-0,75%); in frazionale progresso(+0,55%).Sulla parità(-0,04%); effervescente(+1,52%).La giornata del 29 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,1%.Il rendimento dell'tratta 0,07%, mentre il rendimento delè pari 2,87%.