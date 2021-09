Wall Street passa in negativo

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso a Wall Street dopo un avvio positivo, con gli investitori ottimisti sul fatto che sarà evitato lo shutdown. Sul fronte macro, hanno deluso i dati sui sussidi settimanali alla disoccupazione negli Stati Uniti, tuttavia allontanano almeno un po' i timori sul tapering da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dell'1,31%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.325 punti, in calo dello 0,80%. Pressoché invariato il(-0,16%); in ribasso l'(-0,73%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,43%),(-1,37%) e(-1,30%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%.In caduta libera, che affonda del 2,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,23 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,21%.Al top tra i, si posizionano(+5,22%),(+3,87%),(+2,72%) e(+2,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -23,57%.Sensibili perdite per, in calo del 5,44%.In apnea, che arretra del 5,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,21%.