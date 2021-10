Alitalia, impegno del Governo a garantire la Cigs per i lavoratori fino al 2023

(Teleborsa) - Il Governo ha confermato l'impegno di prorogare fino a 2023 la(Cigs) per i lavoratori di. La comunicazione è arrivata durante l'che si è svolto al Ministero del Lavoro tra i sindacati, il ministro Orlando, la vice ministra al Tesoro, Laura Castelli, e la vice ministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, oltre ai commissari straordinari della compagnia.In particolare, il segretario nazionale della Uilt,, ha fatto sapere che l'esecutivo ha confermato il rifinanziamento del Fondo di solidarietà con la Cigs estesa fino al settembre del prossimo anno e ha assicurato l'impegno a realizzare una norma che permetta di prolungare la Cassa fino al 2023. Per quel che riguarda le, è stato deciso che verrà effettuato un monitoraggio per le ulteriori esigenze di Cassa integrazione in relazione al processo di assorbimento dei lavoratori di Alitalia in Ita. In più il Governo ha garantito che verrà assicurata ladelanche per il mantenimento della licenza di volo. I sindacati hanno infine ottenuto l'attivazione di unper la riforma complessiva del settore aereo: il primo incontro è previsto per il 10 ottobre.Nel frattempo la prossima settimana – lunedì o martedì secondo quanto riferito da Viglietti – ci sarà un nuovo incontro al Ministero del Lavoro per la firma della Cigs fino al settembre del 2022. Lo stesso sindacalista ha fatto sapere che durante l'incontro il ministro Orlando ha detto che si attiverà conper il recepimento delper i dipendenti della compagnia aerea. "Sarà uno dei punti sui quali si attiverà il ministro - ha spiegato Viglietti –, condivide le nostre preoccupazioni".