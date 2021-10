BCE, Schnabel: principio di proporzionalità al centro di tutte le politiche dell'Istituto

(Teleborsa) -, componente del comitato esecutivo della BCE, ha dichiarato che il "" è al centro di tutte le politiche dell'Istituto e se fino ad oggi questo ha significato che "una crisi inusuale richiede risposte inusuali", andando avanti "quando l'economia entrerà in acque più calme, continueremo ad adattare i nostri strumenti come appropriato". Schnabel è intevenuta alla conferenza della Federal Reserve Bank di New York sullein risposta alla crisi Covid.A più ripresa la presidente della BCE, Isabel Schnabel ha affermato che si ritiene temporanea l'attualee che più avanti il caro vita dovrebbe recedere al di sotto dei valori obiettivo (2%). Ma è ovvio che se invece la dinamica elevata dovesse persistere la BCE finirebbe in difficoltà sul mantenimento degli stimoli monetari. Ad ogni modo "il nostroad agire come necessario per centrare il nostro– ha aggiunto Schnabel – non va mai messo in dubbio, né nelle crisi né in tempi più normali".