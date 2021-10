Commercio, Latini (SACE): "Export risorsa imprescindibile per l'economia italiana"

(Teleborsa) - ". Negli anni, infatti, hanno svolto un ruolo cruciale come acceleratore della crescita e dello sviluppo del nostro tessuto imprenditoriale, e sono stati un motore fondamentale per la competitività del Sistema Paese"Lo ha ricordato, Amministratore Delegato di, all’evento digitaledal titolo "Anatomia di una ripresa. Il ruolo dell’export", organizzato da Aspen Institute Italia."Un motore che SACE, da oltre quarant’anni, contribuisce a tenere acceso e a rafforzare - ha sottolineato il manager - soprattutto in momenti complessi come quello che stiamo vivendo, affiancando le imprese italiane nelle loro attività sui mercati esteri".Latini ha citato anche la recente pubblicazione del, che rapresenta unaper le imprese ed unanell’attuale contesto di ripresa eterogenea dell’economia mondiale. "Da qui, - ha proseguito Latini - l’importanza di strumenti come il nostro Rapporto Export. Strumenti che negli anni si sono affermati come fonti informative preziose per gli imprenditori, per aiutarli ad impostare una strategia internazionale consapevole e strutturata".L'Ad di SACE ha ricordato che lequest'anno ed in crescita anche nel triennio successivo ad "un ritmo medio superiore a quello del periodo pre-pandemico". "L’eterogeneità della ripresa si vedrà sia nei settori del nostro export che nei paesi di destinazioni. – ha spiegato Latini - Ci saranno infatti aggregati, come i beni di investimento, che supereranno già quest’anno i livelli del 2019, e altri, come i beni di consumo, che dovranno attendere ancora qualche tempo per un pieno recupero. Una dinamica simile anche per quanto riguarda le geografie del nostro export, che abbiamo raggruppato in un medagliere in base a capacità e intensità di ripresa".